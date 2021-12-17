Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 955,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 954,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 955,00 liradan, 6 bin 293 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 314 liradan, 871,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 875,00 liradan, 6 bin 150 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 170 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 85 liradan ve bin 538 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 543 liradan satılıyor.