Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 820 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 819,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 820 liradan, 5 bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 425 liradan, 747,85 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 751,85 liradan, 5 bin 281 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 301 liradan, 2 bin 640 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 650 liradan ve bin 320 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 325 liradan satıldı.