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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 788 lira oldu.
Ekonomi 06.12.2021, 17:46
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 788 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 787,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 788 liradan, 5 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 214 liradan, 718,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 722,70 liradan, 5 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 95 liradan, 2 bin 537 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 547 liradan ve bin 269 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 274 liradan satıldı.