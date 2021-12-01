Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 745,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 745,70 liradan, 4 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 934 liradan, 680 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 684 liradan, 4 bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 821 liradan, 2 bin 401 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 411 liradan ve bin 200 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 205 liradan satılıyor.