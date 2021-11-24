Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 690,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 690,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 690,20 liradan, 4 bin 547 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 568 liradan, 630 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 634 liradan, 4 bin 444 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 464 liradan, 2 bin 225 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 235 liradan ve bin 113 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 118 liradan satılıyor.