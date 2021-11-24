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Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir."
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 690,20 lira oldu.
Ekonomi 24.11.2021, 17:55
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 690,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 690,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 690,20 liradan, 4 bin 547 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 568 liradan, 630 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 634 liradan, 4 bin 444 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 464 liradan, 2 bin 225 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 235 liradan ve bin 113 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 118 liradan satılıyor.