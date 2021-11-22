Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 660,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 660 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 660,20 liradan, 4 bin 351 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 372 liradan, 603 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 607 liradan, 4 bin 250 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 270 liradan, 2 bin 128 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 138 liradan ve bin 64 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 69 liradan satıldı.