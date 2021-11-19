Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 665 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 664,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 665 liradan, 4 bin 382 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 403 liradan, 606,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 610,50 liradan, 4 bin 283 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 303 liradan, 2 bin 141 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 151 liradan ve bin 71 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 76 liradan satıldı.