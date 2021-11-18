Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 661,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 661 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 661,20 liradan, 4 bin 356 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 377 liradan, 602,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 606,80 liradan, 4 bin 257 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 277 liradan, 2 bin 128 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 138 liradan ve bin 64 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 69 liradan satıldı.