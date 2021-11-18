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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 639,20 lira oldu.
Ekonomi 18.11.2021, 13:23
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 639,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 639,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 639,20 liradan, 4 bin 211 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 232 liradan, 582,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 586,75 liradan, 4 bin 115 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 135 liradan, 2 bin 58 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 68 liradan ve bin 29 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 34 liradan satılıyor.