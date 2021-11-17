Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 622,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 622,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 622,20 liradan, 4 bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 120 liradan, 567,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 571,25 liradan, 4 bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 26 liradan, 2 bin 3 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 13 liradan ve bin 1 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 6 liradan satılıyor.