Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 611,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 611,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 611,70 liradan, 3 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 51 liradan, 558 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 562 liradan, 3 bin 938 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 958 liradan, bin 970 liradan alınan Yarım Ziynet bin 980 liradan ve 985 liradan alınan Çeyrek Ziynet 990 liradan satılıyor.