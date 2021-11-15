Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 601,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 601 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 601,20 liradan, 3 bin 960 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 981 liradan, 548,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 552,10 liradan, 3 bin 870 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 890 liradan, bin 935 liradan alınan Yarım Ziynet bin 945 liradan ve 968 liradan alınan Çeyrek Ziynet 973 liradan satıldı.