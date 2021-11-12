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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 594 lira oldu.
Ekonomi 12.11.2021, 18:40
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 594 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 593,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 594 liradan, 3 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 934 liradan, 541,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 545,70 liradan, 3 bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 844 liradan, bin 913 liradan alınan Yarım Ziynet bin 923 liradan ve 956 liradan alınan Çeyrek Ziynet 961 liradan satıldı.