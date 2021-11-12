Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 594 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 593,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 594 liradan, 3 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 934 liradan, 541,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 545,70 liradan, 3 bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 844 liradan, bin 913 liradan alınan Yarım Ziynet bin 923 liradan ve 956 liradan alınan Çeyrek Ziynet 961 liradan satıldı.