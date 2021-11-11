Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 594,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 594 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 594,20 liradan, 3 bin 914 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 935 liradan, 541,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 545,70 liradan, 3 bin 825 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 845 liradan, bin 913 liradan alınan Yarım Ziynet bin 923 liradan ve 956 liradan alınan Çeyrek Ziynet 961 liradan satıldı.