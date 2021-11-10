Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 587 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 586,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 587 liradan, 3 bin 868 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 889 liradan, 535,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 540,20 liradan, 3 bin 780 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 800 liradan, bin 890 liradan alınan Yarım Ziynet bin 900 liradan ve 945 liradan alınan Çeyrek Ziynet 950 liradan satıldı.