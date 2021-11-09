Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 568,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 568,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 568,20 liradan, 3 bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 765 liradan, 518,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 522,00 liradan, 3 bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 678 liradan, bin 829 liradan alınan Yarım Ziynet bin 839 liradan ve 915 liradan alınan Çeyrek Ziynet 920 liradan satılıyor.