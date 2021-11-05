Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 561,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 561 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 561,20 liradan, 3 bin 697 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 718 liradan, 511,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515,60 liradan, 3 bin 613 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 633 liradan, bin 806 liradan alınan Yarım Ziynet bin 816 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan satıldı.