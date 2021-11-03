Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 548,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 549 liradan, 3 bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 639 liradan, 500,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 504,70 liradan, 3 bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 555 liradan, bin 768 liradan alınan Yarım Ziynet bin 778 liradan ve 884 liradan alınan Çeyrek Ziynet 889 liradan satıldı.