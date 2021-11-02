Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 551,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 551 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 551,20 liradan, 3 bin 631 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 652 liradan, 502,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 506,20 liradan, 3 bin 548 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 568 liradan, bin 774 liradan alınan Yarım Ziynet bin 784 liradan ve 887 liradan alınan Çeyrek Ziynet 892 liradan satıldı.