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Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a konuk olduğu bir program nedeniyle tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 551,20 lira oldu.
Ekonomi 02.11.2021, 17:45
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 551,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 551 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 551,20 liradan, 3 bin 631 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 652 liradan, 502,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 506,20 liradan, 3 bin 548 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 568 liradan, bin 774 liradan alınan Yarım Ziynet bin 784 liradan ve 887 liradan alınan Çeyrek Ziynet 892 liradan satıldı.