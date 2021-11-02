Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 549,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 549,20 liradan, 3 bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 638 liradan, 501,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 505,00 liradan, 3 bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 555 liradan, bin 768 liradan alınan Yarım Ziynet bin 778 liradan ve 884 liradan alınan Çeyrek Ziynet 889 liradan satılıyor.