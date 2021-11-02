Son Dakika
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi kardiyologlarına birincilik ödülü
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549,20 lira oldu.
Ekonomi 02.11.2021, 13:31
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 549,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 549,20 liradan, 3 bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 638 liradan, 501,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 505,00 liradan, 3 bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 555 liradan, bin 768 liradan alınan Yarım Ziynet bin 778 liradan ve 884 liradan alınan Çeyrek Ziynet 889 liradan satılıyor.