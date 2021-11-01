Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 547,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 547 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 547,20 liradan, 3 bin 605 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 626 liradan, 499 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 503 liradan, 3 bin 523 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 543 liradan, bin 761 liradan alınan Yarım Ziynet bin 771 liradan ve 881 liradan alınan Çeyrek Ziynet 886 liradan satılıyor.