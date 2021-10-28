Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 554,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 554,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 554,70 liradan, 3 bin 654 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 675 liradan, 505,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 509,70 liradan, 3 bin 571 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 591 liradan, bin 786 liradan alınan Yarım Ziynet bin 796 liradan ve 893 liradan alınan Çeyrek Ziynet 898 liradan satılıyor.