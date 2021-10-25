Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 556,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 556 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 556,20 liradan, 3 bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 685 liradan, 507 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 511 liradan, 3 bin 581 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 601 liradan, bin 790 liradan alınan Yarım Ziynet bin 800 liradan ve 895 liradan alınan Çeyrek Ziynet 900 liradan satıldı.