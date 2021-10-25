Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 563,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 563,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 563,40 liradan, 3 bin 713 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 734 liradan, 513 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 517 liradan, 3 bin 628 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 648 liradan, bin 814 liradan alınan Yarım Ziynet bin 824 liradan ve 907 liradan alınan Çeyrek Ziynet 912 liradan satılıyor.