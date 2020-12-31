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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454 lira oldu.
Ekonomi 31.12.2020, 17:45
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 453,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454 liradan, 2 bin 990 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 11 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 923 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 943 liradan, bin 461 liradan alınan Yarım Ziynet bin 471 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı.
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