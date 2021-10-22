Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 558,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 558 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 558,20 liradan, 3 bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 698 liradan, 509 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 513 liradan, 3 bin 594 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 614 liradan, bin 797 liradan alınan Yarım Ziynet bin 807 liradan ve 898 liradan alınan Çeyrek Ziynet 903 liradan satıldı.