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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 542 lira oldu.

Ekonomi 21.10.2021, 18:07
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 542 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 541,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 542 liradan, 3 bin 571 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 592 liradan, 494,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 498,30 liradan, 3 bin 490 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 510 liradan, bin 745 liradan alınan Yarım Ziynet bin 755 liradan ve 873 liradan alınan Çeyrek Ziynet 878 liradan satıldı.

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