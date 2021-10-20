Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 529,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 529 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 529,20 liradan, 3 bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 508 liradan, 482,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 486,60 liradan, 3 bin 408 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 428 liradan, bin 704 liradan alınan Yarım Ziynet bin 714 liradan ve 852 liradan alınan Çeyrek Ziynet 857 liradan satıldı.