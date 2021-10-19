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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira oldu.

Ekonomi 19.10.2021, 17:30
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 532 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 532,20 liradan, 3 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 527 liradan, 485 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 489 liradan, 3 bin 426 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 446 liradan, bin 713 liradan alınan Yarım Ziynet bin 723 liradan ve 857 liradan alınan Çeyrek Ziynet 862 liradan satıldı.

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