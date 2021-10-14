Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 529,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 529,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 529,50 liradan, 3 bin 489 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 510 liradan, 483 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 487 liradan, 3 bin 410 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 430 liradan, bin 705 liradan alınan Yarım Ziynet bin 715 liradan ve 853 liradan alınan Çeyrek Ziynet 858 liradan satıldı.