Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 521,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522 liradan, 3 bin 440 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 461 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 362 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 382 liradan, bin 681 liradan alınan Yarım Ziynet bin 691 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satıldı.