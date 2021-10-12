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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,70 lira oldu.

Ekonomi 12.10.2021, 17:37
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 512,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,70 liradan, 3 bin 377 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 398 liradan, 467,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 300 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 320 liradan, bin 650 liradan alınan Yarım Ziynet bin 660 liradan ve 825 liradan alınan Çeyrek Ziynet 830 liradan satıldı.

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