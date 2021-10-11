Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 505,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 506 liradan, 3 bin 334 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 355 liradan, 462 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466 liradan, 3 bin 258 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 278 liradan, bin 629 liradan alınan Yarım Ziynet bin 639 liradan ve 815 liradan alınan Çeyrek Ziynet 820 liradan satıldı.