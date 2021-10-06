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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,20 lira oldu.

Ekonomi 06.10.2021, 17:38
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 503 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503,20 liradan, 3 bin 315 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 336 liradan, 458,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,75 liradan, 3 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 259 liradan, bin 620 liradan alınan Yarım Ziynet bin 630 liradan ve 810 liradan alınan Çeyrek Ziynet 815 liradan satıldı.

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