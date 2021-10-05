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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,20 lira oldu.

Ekonomi 05.10.2021, 17:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 499 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,20 liradan, 3 bin 288 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 309 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 214 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 234 liradan, bin 607 liradan alınan Yarım Ziynet bin 617 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satıldı.

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