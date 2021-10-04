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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,20 lira oldu.

Ekonomi 04.10.2021, 18:20
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 502 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,20 liradan, 3 bin 309 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 330 liradan, 458 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462 liradan, 3 bin 234 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 254 liradan, bin 617 liradan alınan Yarım Ziynet bin 627 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satıldı.

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