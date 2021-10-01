Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,80lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 499,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,80 liradan, 3 bin 294 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 315 liradan, 455,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449,80 liradan, 3 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 239 liradan, bin 609 liradan alınan Yarım Ziynet bin 619 liradan ve 805 liradan alınan Çeyrek Ziynet 810 liradan satıldı.