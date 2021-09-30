Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 498,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,80 liradan, 3 bin 286 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 307 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 211 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 231 liradan, bin 606 liradan alınan Yarım Ziynet bin 616 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satıldı.