Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 494,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,70 liradan, 3 bin 259 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 280 liradan, 451 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 455 liradan, 3 bin 185 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 205 liradan, bin 593 liradan alınan Yarım Ziynet bin 603 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.