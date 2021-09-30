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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,70 lira oldu.

Ekonomi 30.09.2021, 13:10
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 494,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,70 liradan, 3 bin 259 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 280 liradan, 451 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 455 liradan, 3 bin 185 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 205 liradan, bin 593 liradan alınan Yarım Ziynet bin 603 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.

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