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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,20 lira oldu.

Ekonomi 29.09.2021, 17:31
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 494 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,20 liradan, 3 bin 256 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 277 liradan, 450,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454,50 liradan, 3 bin 181 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 201 liradan, bin 591 liradan alınan Yarım Ziynet bin 601 liradan ve 795 liradan alınan Çeyrek Ziynet 800 liradan satıldı.

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