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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497 lira oldu.

Ekonomi 24.09.2021, 17:56
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 496,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497 liradan, 3 bin 276 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 297 liradan, 453 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 220 liradan, bin 600 liradan alınan Yarım Ziynet bin 610 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satıldı.

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