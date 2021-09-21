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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira oldu.

Ekonomi 21.09.2021, 13:18
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 489,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,00 liradan, 3 bin 229 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 250 liradan, 447,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,00 liradan, 3 bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 176 liradan, bin 578 liradan alınan Yarım Ziynet bin 588 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satılıyor.

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