Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 449,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 986 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 917 liradan, bin 449 liradan alınan Yarım Ziynet bin 459 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satıldı.