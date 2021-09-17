Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 485,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486 liradan, 3 bin 202 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 223 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 129 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 149 liradan, bin 565 liradan alınan Yarım Ziynet bin 575 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor.