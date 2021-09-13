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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira oldu.

Ekonomi 13.09.2021, 13:39
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 485,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,50 liradan, 3 bin 198 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 219 liradan, 442,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,60 liradan, 3 bin 125 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 145 liradan, bin 563 liradan alınan Yarım Ziynet bin 573 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satılıyor.

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