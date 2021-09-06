Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 484 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,20 liradan, 3 bin 189 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 210 liradan, 441,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445,50 liradan, 3 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 137 liradan, bin 558 liradan alınan Yarım Ziynet bin 568 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satıldı.