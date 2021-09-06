Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 485,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,70 liradan, 3 bin 199 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 220 liradan, 442,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,75 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 146 liradan, bin 563 liradan alınan Yarım Ziynet bin 573 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satılıyor.