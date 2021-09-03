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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487 lira oldu.

Ekonomi 03.09.2021, 17:47
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 486,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487 liradan, 3 bin 208 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 229 liradan, 444 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448 liradan, 3 bin 135 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 155 liradan, bin 568 liradan alınan Yarım Ziynet bin 578 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satıldı.

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