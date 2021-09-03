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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,80 lira oldu.

Ekonomi 03.09.2021, 13:03
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 483,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,80 liradan, 3 bin 187 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 208 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 134 liradan, bin 557 liradan alınan Yarım Ziynet bin 567 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satılıyor.

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