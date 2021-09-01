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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,70 lira oldu.

Ekonomi 01.09.2021, 13:19
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 482,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482,70 liradan, 3 bin 179 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 200 liradan, 440 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444 liradan, 3 bin 107 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 127 liradan, bin 554 liradan alınan Yarım Ziynet bin 564 liradan ve 777 liradan alınan Çeyrek Ziynet 782 liradan satılıyor.

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